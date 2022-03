Strade Bianche : Tim Wellens, rétabli, vise la victoire sur cette course spéciale

"Je suis maintenant tout à fait rétabli, j'ai pu m'entraîner ces derniers jours et les jambes sont bonnes", a poursuivi le Trudonnaire, troisième sur les chemins de graviers blancs en 2017. "J'ai vraiment hâte d'être aux Strade Bianche. C'est une course spéciale tant pour les coureurs que pour les spectateurs. C'est avec beaucoup de plaisir que je serai au départ, peut-être parce que j'y ai déjà fait de bons résultats par le passé. Je souhaite jouer la victoire cette année encore. Je m'attends à un scénario traditionnel : une course plutôt fermée jusqu'au célèbre secteur de Monte Sante Marie. Ce sera probablement là que la sélection s'opérera et que la course se jouera."

La sélection de Lotto Soudal est complétée par Victor Campenaerts, Brent Van Moer, Maxim Van Gils, l'Allemand Roger Kluge, le Danois Andreas Kron et l'Australien Harry Sweeny.