Strade Bianche : "Pogacar a déjà envoyé un signal très fort pour le prochain Tour de France" d'après Eby Brouzakis

Il y a d'abord le Slovène Tadej Pogacar qui semble complètement au-dessus de la mêlée.

Le coureur du Team Emirates, deux fois vainqueur du Tour de France, en remportant les Strade Bianche, a prouvé sa force dans presque tous les domaines. Il a déposé ses adversaires à 50 kilomètres de l'arrivée pour s'imposer en solitaire.

Il s'est déjà adjugé Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie et Pogacar remet le coup sur cette grande classique italienne.

"Il a déjà frappé fort sur un sentier délicat. Il faut savoir que les routes blanches, les Strade Bianche, cela ressemble un peu à du gravel. Et même sur ce terrain-là il est fort alors qu'on a coutume de dire que ce sont des courses qui conviennent à Alaphilippe ou Van Aert qui l'ont déjà remporté. Il a performé et envoyé un signal très fort pour le prochain Tour de France où on sait qu'il sera l'un des principaux favoris" indique Eby Brouzakis.

Mais le journaliste sportif de la RTBF a été davantage charmé par le 2e de cette course, Alejandro Valverde. À 42 ans, le coureur espagnol devait arrêter sa carrière en 2021 mais il a remis un coup de braquet pour une année supplémentaire et les résultats sont toujours présents : il a remporté trois courses en deux mois en Espagne. "Il était là a priori pour encadrer les jeunes dans son équipe mais on se rend compte qu'il est encore l'un des plus performant. Coup de chapeau à Valverde sur qui les années n'ont plus d'emprise".