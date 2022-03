Strade Bianche : Pidcock malade et forfait, Dumoulin "pas prêt physiquement"

Tom Dumoulin ne prendra pas, lui non plus, le départ des Strade Bianche samedi. Le coureur néerlandais de Jumbo-Visma n’est pas prêt physiquement et doit déclarer forfait, a annoncé Jumbo-Visma vendredi.

L’équipe néerlandaise sera représentée par Tiesj Benoot, les Néerlandais Robert Gesink, Koen Bouwman, Timo Roosen, Milan Vader et l’Américain Sepp Kuss. La semaine dernière, Dumoulin, 31 ans, avait participé au Tour des Emirats arabes unis mais n’avait pas été en mesure de suivre les leaders lors des deux étapes de montagne.