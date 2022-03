Strade Bianche : le classement complet à l'arrivée

Retrouvez ci-dessous le classement complet des Strade Bianche. Tadej Pogacar (UEA Team Emirates) s'est imposé, samedi à Sienne, à l'arrivée des Strade Bianche, l'épreuve cycliste du WorldTour qui emprunte plus d'un tiers de ses 184 km au profil bosselé sur des chemins de terre en gravillons blancs.

Le Slovène a faussé compagnie à tous ses adversaires à plus de 50 km de la banderole d'arrivée et a ensuite réalisé un fantastique numéro. Le N.1 mondial au classement UCI, qui n'a jamais compté beaucoup plus qu'une minute d'avance, a résisté jusqu'au bout. Il a devancé sur la Piazza del Campo de Sienne l'Espagnol Alejandro Valverde (Movistar) de 37 secondes et le Danois Kasper Asgreen (Quick Step-Alpha Vinyl) de 46 secondes. Tim Wellens (Lotto Soudal) a terminé à la 8e place à 1:25.