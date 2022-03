Strade Bianche : L'équipe Quick-Step Alpha Vinyl emmenée par Julian Alaphilippe, vainqueur en 2019

L'équipe cycliste belge Quick-Step Alpha Vinyl sera emmenée par son double Champion du Monde Julian Alaphilippe samedi lors de la 16ème édition des Strade Bianche (WorldTour).

Le Français participera à l'attractive course toscane pour la quatrième fois. Il s'était imposé en 2019 et a terminé deuxième l'an dernier, derrière le Néerlandais Mathieu van der Poel, cette fois absent.

Alaphilippe sera accompagné des Belges Dries Devenyns, Pieter Serry et Louis Vervaeke ainsi que des Danois Kasper Asgreen et Mikkel Honoré. Le Suisse Mauro Schmid, vainqueur de l'étape du dernier Tour d'Italie qui a emprunté une partie du tracé de la course d'un jour, complète l'effectif du Wolfpack, qui compte déjà 11 victoires au compteur en 2022.

Si le rendez-vous italien est encore jeune, il s'érige année après année comme l'une des courses les plus attendues de la saison. Son parcours, qui emprunte de nombreux chemins de gravier blanc, typiques de la région toscane, y est pour beaucoup.

Le successeur de Mathieu van der Poel sera connu après 184 km autour de Sienne. La victoire se jouera sur la célèbre Piazza del Campo après une ultime rampe de 700 mètres à 9,1% de déclivité moyenne.

Alaphilippe est évidemment l'un des candidats à la victoire, à l'instar du Slovène Tadej Pogacar, double vainqueur du Tour de France, de Tiesj Benoot, de Tom Pidcock et de l'inoxydable Alejandro Valverde.