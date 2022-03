Strade Bianche en direct : les échappés repris dans le secteur le plus difficile (LIVE vidéo)

Copiée, mais pas égalée, la course italienne garde sa spécificité. Avant de lever les bras sur la somptueuse Piazza del Campo de Sienne, le vainqueur aura avalé 63 kilomètres (sur 184) de graviers. Ils sont repartis en 11 secteurs dont les noms (Pieve a Salti, Monte Sante Marie, Colle Pinzuto, le Tolfe) se sont gravés petit à petit dans l’imaginaire des fans de cyclisme.



Les Strade Bianche sont une affaire de spécialistes. On adore où on ne vient pas s’aventurer sur ces chemins si particuliers. Tiesj Benoot (Jumbo-Visma) et Julian Alaphilippe (Quick Step-Alpha Vinyl) seront les seuls anciens vainqueurs au départ. Ils figurent parmi les coureurs à suivre. Au même titre que d’autres habitués Greg Van Avermaet (Ag2r-la Mondiale), deux fois deuxième, Tim Wellens (Lotto-Soudal, 3e en 2017), ou Jakob Fuglsang (Israel-Premier Tech, 3e en 2019). Mais en l’absence de Wout van Aert (autre choix de calendrier) et Mathieu Van der Poel (blessé), les deux derniers vainqueurs, un homme focalisera toutes les attentions : Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). En progrès constants depuis qu’il a posé ses roues en Toscane (30e, 13e, 7e), le Slovène sera l’homme à battre. Un statut qu’il assume : "ce n’est un secret pour personne que les Strade sont une course que j’aime beaucoup et que j’aimerais gagner."



On n’oubliera pas Mauro Schmid, équipier d’Alaphilippe et vainqueur dans le dernier Giro de l’étape de Montalcino sur des chemins comparables, l’inoxydable Alejandro Valverde (Movistar) ou le prometteur Quinn Simons (Trek-Segafredo)