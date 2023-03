Strade Bianche : démonstration de Tom Pidcock, qui s’impose après un solo de 50 kilomètres, Benoot 3e

Tom Pidcock a remporté les Strade Bianche ce samedi, sur les 184 kilomètres du parcours, dont 63 sur des Routes Blanches divisées en 11 secteurs. Avec au total plus de 3000 mètres de dénivelé positif.

Le Britannique a répondu à une attaque d’Alberto Bettiol à 51,3 kilomètres de l’arrivée. Il s’est ensuite enfui pour aller rejoindre les hommes en tête depuis le départ. Derrière, Mathieu van der Poel a tenté de réagir à 42,1 kilomètres de l’arrivée, sans résultat.

Le Néerlandais s’est même fait surprendre par d’autres coureurs, dont Tiesj Benoot et Davide Formolo, qui ont créé un groupe de chasse derrière le champion du monde de cyclocross 2022. Tiesj Benoot a ensuite accéléré à 21,5 kilomètres de l’arrivée, il a été suivi par Rui Costa et Valentin Madouas. Puis rejoint par Attila Valter et Matej Mohoric.

Le groupe de 5 a mené la chasse derrière Pidcock, sans succès. Le Britannique a conservé 30 secondes d’avance avant d’entamer l’ultime difficulté, la montée vers la Piazza del Campo, par la Via Santa Caterina.

Derrière Pidcock, Valentin Madouas a pris la deuxième place, devant Tiesj Benoot. Rui Costa termine au pied du podium et signe déjà son 13e top 10 de la saison.

Le Britannique, 23 ans, signe avec ce succès la plus grande victoire de son jeune palmarès sur route.