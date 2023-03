Strade Bianche – de la tristesse à la joie : "Un final fou" pour Demi Vollering

Demi Vollering (SD Worx) a d’abord pleuré des larmes de tristesse samedi après l’arrivée, pensant avoir terminé deuxième des Strade Bianche. Mais celles-ci se sont transformées en larmes de joie après l’annonce de sa victoire. "C’était un final fou", a-t-elle admis aux organisateurs.

Partie en solitaire, Vollering a dû entreprendre la poursuite de l’Américain Kristen Faulkner (Jayco-AlUla), pour laquelle elle a été rejointe par sa coéquipière Lotte Kopecky. "Nous savions que nous pourrions la rattraper dans la montée finale", a expliqué la Néerlandaise. Une fois cette mission accomplie, il restait à se disputer la victoire entre équipières. "Il n’y avait pas vraiment d’accord, mais je pensais que celle qui arriverait le premier au sommet de la montée devait gagner. Tout à coup, Lotte est encore passée. C’était étrange, je n’avais jamais été dans une telle situation auparavant. Quelle journée de folie." L’ambiance était froide entre les deux coéquipières, dans l’attente du verdict sur la ligne d’arrivée après un sprint serré, qui a finalement vu le triomphe de Demi Vollering. Mais la directrice sportive de l’équipe SD Worx Anna van der Breggen a tenu à rassurer après le retour au calme.

"Lotte est heureuse pour Demi", a-t-elle affirmé. "Non, nous n’avions passé aucun accord avec elles", a répondu Van der Breggen, interrogée sur les potentielles instructions formulées depuis la voiture de l’équipe. "Parce qu’il a fallu attendre jusqu’à 600 mètres de la ligne pour qu’elles rejoignent Kirsten (Faulkner, ndlr). Nous avions supposé que dans une telle montée, la plus forte des deux émergerait. Mais elles sont restées ensemble et ont franchi la ligne ensemble". Pour clore le débat sur un froid entre les équipières, la directrice a réitéré : "Les émotions dominent, mais c’est tout. Maintenant, vous voyez qu’elles sont heureuses d’avoir fait un et deux dans une telle course."