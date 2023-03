Strade Bianche - Benoot s'explique sur son geste d'agacement : "On va regarder après ce qu’on pouvait faire de mieux"

Tiesj Benoot a pris la 3e place des Strade Bianche ce samedi, en Toscane. Le Belge, après une victoire la semaine dernière sur Kuurne-Bruxelles-Kuurne, est visiblement en grande forme.

"Ce n’est pas mal" sourit le coureur de Jumbo Visma au micro de Kevin Paepen. "J’ai gagné la semaine passée. Faire un nouveau podium c’est bien. Je reviens de 7 mois sans vélo suite à une blessure. Les sensations étaient encore mieux que la semaine dernière. Les Strade Bianche, c’est une course qui ne ment pas. J’ai beaucoup de confiance."

Troisième, il s’incline devant Valentin Madouas mais surtout Tom Pidcock, parti à 51,3 kilomètres de l’arrivée. Benoot a pourtant essayé de combler le trou avec le Britannique un peu plus tard.

Fait de course qui n’est pas passé inaperçu : Tiesj Benoot a ostensiblement montré son agacement quand son coéquipier Attila Valter est revenu sur lui après son attaque à 21,5 kilomètres de l’arrivée, avec quelques coureurs sur son porte-bagages. "J’ai attaqué quand cela ne tournait plus trop dans le groupe de chasse. On était encore 12, c’était trop. J’étais avec Valentin Madouas et Rui Costa. Sur le secteur suivant, Atila est revenu avec deux coureurs" explique Tiesj Benoot. "Oh, je n’ai pas tout vu. Ce n’est pas toujours clair quand on est dans la course. On va regarder après ce qu’on pouvait faire de mieux. Avant tout c’est une erreur de nous deux de ne pas avoir suivi Pidcock. Il attaque de très loin."

Le Belge termine en tirant son chapeau au vainqueur du jour : "Pidcock était le meilleur. Quand tu fais autant de kilomètres en solo, il n’y a pas grand-chose à dire."