Stoumont : la commune demande à la SNCB de réhabiliter un arrêt à la gare, fermée depuis 1984

Les Stoumontois ne demandent pas la réouverture de la gare. Ils réclament juste un point d’arrêt. Tanguy Wera, échevin de la transition à Stoumont :"On serait ravis que le train qui passe ici toutes les heures, dans les deux sens, s’arrête, moyennant l’aménagement du parking, sur lequel on peut alors envisager d’en faire un véritable espace de multimodalité".

"Peu de clients potentiels", selon la SNCB

De son côté, la SNCB signale qu’elle a répondu à la commune dans un long courrier qui détaille la situation et chaque étude menée: "Si nous comprenons l’intérêt d’une solution ferroviaire pour mieux connecter la commune notamment à Liège mais aussi au reste du pays", explique la porte-parole de la société ferroviaire, "la SNCB constate après analyse socio-économique qu’il y a très peu de clients potentiels qui peuvent atteindre la gare de Stoumont sans véhicule motorisé, ce qui se traduisait déjà avant la fermeture de la gare par une fréquentation particulièrement faible. En ce qui concerne le potentiel de voyageurs, nous avons réalisé une analyse de la situation de Stoumont en termes de zone de chalandise. Nous observons que la population est très peu nombreuse à proximité de la gare et que, malgré l’absence d’arrêt à Stoumont, un certain nombre de personnes possèdent déjà un abonnement SNCB. Par ailleurs, le temps de parcours nécessaire pour insérer un arrêt supplémentaire sur la ligne Liège – Gouvy – Luxembourg ne peut être absorbé dans le plan de transport actuel sans la suppression d’un arrêt entre Aywaille et Liège-Guillemins. En effet, le temps de parcours supplémentaire se traduirait, d’une part, par une réduction des correspondances vers Bruxelles dans les limites de ce qui est raisonnable à Liège-Guillemins et, d’autre part, par une impossibilité à Liège pour le matériel venant de Luxembourg de retourner vers Luxembourg. À cette approche, il conviendra encore d’ajouter les coûts d’investissement pour réhabiliter l’ancienne gare."

Et la SNCB de conclure que sans une réelle densification de l’habitat autour de la gare de Stoumont et sans suppression d’un autre arrêt sur la ligne concernée, il semble que l’approche multimodale combinant un transport collectif routier desservant les quartiers les plus habités de la commune et les rabattant vers une gare existante de la SNCB est une réflexion à envisager pour améliorer les connexions.