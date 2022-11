Stoumont : l’office du tourisme ferme ses portes

L’office du tourisme de Stoumont fermera définitivement ses portes dès le 1er décembre.

Dans une commune très touristique, la nouvelle a surpris.

"Ce n’est pas de gaieté de cœur qu’on a pris cette décision même si l’office du tourisme avait déjà des horaires d’ouverture très restreints", précise l’échevine du tourisme, " mais la commune doit assumer de plus en plus de missions sans voir ses moyens augmenter. On a dû se résoudre à nous recentrer sur nos missions principales".

Et Marie Monville d’ajouter aussi qu’après analyse, on s’est rendu compte que les pratiques touristiques changeaient, qu’on prépare ou qu’on réserve de plus en plus ses séjours et visites par internet.

La Maison du tourisme Ourthe Vesdre Amblève prendra le relais, de même que le syndicat d’initiative de La Gleize (sur la commune de Stoumont).

Quant aux cartes promenades très demandées, elles pourront être achetées auprès de partenaires comme la boulangerie locale ou encore la ferme du Fagotin.