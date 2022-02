Storylific, le podcast qui plante des idées et des arbres

Après s'être lié d'amitié avec elle, Jean-Pol François se prête au jeu 'interview, et devient le sujet du premier podcast de AnBé en avril 2021, baptisé Storylific. Depuis, les invités se succèdent: Marie-Amélie Lenaerts, première femme belge à avoir terminé la mini transat’, l'éco-aventuriere Benjamin de Molliens et plus récemment le mythique "Bourlingueur" de la RTBF, Philippe Lambillon. “J'interviewe toujours des profils qui ont un lien avec le "outdoor", pour essayer justement de recréer cette reconnexion, en étant inspirant, en montrant des carrières et des parcours de gens qui font vraiment des choses formidables.”



À ses yeux, une des racines du problème, c'est notre déconnexion par rapport au milieu naturel : "On ne peut pas se tracasser de quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on connaît plus. Le premier pas, c'est de remettre les gens dehors. Quand on est déconnecté de soi-même, ça devient difficile d'être connecté aux autres.” Elle envisage aussi Storylific comme un antidote à la morosité actuelle : “Le discours ambiant donnant plutôt envie de baisser les bras, que ce soit pour le monde de demain, ou pour sa vie personnelle, il est primordial de se mettre les "bonnes" histoires entre les oreilles.”