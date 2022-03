Stormzy, Peggy Gou et Nas viennent s'ajouter à l'affiche du CORE Festival

Le rappeur britannique Stormzy, la DJ sud-coréenne Peggy Gou et la star du hip-hop américain Nas viennent s'ajouter à la programmation du CORE Festival, ont annoncé mercredi les organisateurs. La Belge Lous and the Yakuza fait également partie des nouveaux artistes annoncés.

Le CORE Festival est le fruit d'une collaboration entre Tomorrowland et Rock Werchter. Ce tout nouveau festival d'été aura lieu les vendredi 27 et samedi 28 mai au parc d'Osseghem près de l'Atomium, à Bruxelles. Le festival sera divisé en quatre scènes, deux intérieures et deux extérieures. Elles accueilleront des artistes aux styles variés allant du hip-hop à l'electronica en passant par la pop. L'affiche compte déjà de nombreux artistes, notamment Celeste, Action Bronson, Paul Kalkbrenner, Jamie xx, Nina Kraviz, Ross From Friends, Caribou, MEUTE, Mura Masa, Agoria, Bibi Seck, CC:DISCO !, Chaos In The CBD ou encore Horse Meat Disco. La programmation complète et les tickets sont disponibles sur le site corefestival.com. Il faudra débourser 67 euros pour le ticket une journée et 123 euros pour le ticket week-end.