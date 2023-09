"Stop Béton" ou la polémique d’aménagement du territoire en Wallonie

Par ailleurs, les sols artificialisés sont aussi davantage imperméables et donc par définition l’eau va être moins bien absorbée. En conséquence, explique Aurélie Cauchie, "la vie du sol qui était contenue va mettre entre 300 et 1000 ans avant de revenir à un niveau normal".

Mais plus globalement, ajoute la chargée de mission au sein de Canopea, la fédération des associations environnementales belges qui défend l'environnement en Wallonie et en Belgique, l’artificialisation va aussi avoir des conséquences dans la lutte contre le réchauffement climatique. "Elle compromet la capacité des sols à être des puits de carbone, en particulier, les tourbières et les sols organiques." Des puits de carbone, ce sont ces lieux qui absorbent le CO2 et réduisent l’effet de serre.

Selon le Groupement International des Experts sur le Climat (GIEC), l’extension urbaine et les constructions en périphérie des villes sont l’une des causes du changement climatique et de l’érosion de la biodiversité.