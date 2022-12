Stop aux mauvais comportements à l’Ecole : une campagne de prévention initiée par la zone de police Nivelles-Genappe

"Stop aux Mauvais comportements à l’Ecole" (S.A.M.E.) :

C’est le nom d’une campagne de sensibilisation des enfants de 5e et 6 primaires, dans les communes de Nivelles et Genappe ! L’initiative a été lancée il y a deux ans par Elodie Smeekens, une ancienne éducatrice devenue inspectrice à la police locale.

Par le biais d’une brochure, d’une petite formation en classe et d’un jeu de rôle, l’agent de quartier parle des dangers liés au harcèlement et au cyberharcèlement, aux dépendances (drogue, tabac et alcool), au racket, à l’internet et aux réseaux sociaux.

"Beaucoup d’enfants sont victimes, témoins et parfois auteurs de harcèlement sans s’en rendre vraiment compte" explique Elodie Smeekens. "Cela peut commencer par des blagues, puis cela se répète et l’auteur ne se rend pas nécessairement compte du mal qu’il peut faire aux autres. Il est donc important de parler de tout cela en classe et dans un petit livre. Il est aussi capital d’expliquer comment prévenir ces dangers et comment réagir lorsqu’un cas de harcèlement se produit".

Plus de 200 écoliers dans plusieurs écoles ont déjà été sensibilisés par ce projet de prévention commencé par la police de Nivelles-Genappe, en 2020. Parmi eux : Diego, qui a notamment apprécié les conseils relatifs au cyberharcèlement : "Désormais, on est plus vite averti et on sait qu’on doit parler tout de suite. Il ne faut pas regarder sans rien faire !" Pour Steve, père d’une écolière, cette campagne a vraiment sensibilisé sa fille. "Elle est plus vigilante sur les réseaux sociaux".

La zone de police de Nivelles-Genappe lance deux autres campagnes. L’une vise à sensibiliser les parents sur le stationnement aux abords des écoles. Des élèves accompagnés de policiers distribuent des flyers pour dénoncer le stationnement sauvage sur un passage pour piétons, par exemple. L’autre campagne s’adresse aux automobilistes qui se garent sur les emplacements réservés aux livreurs. Ce type d’infraction sera sanctionné d’une amende de 68 euros.