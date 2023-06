"Stop aux articles beauté summer body" : le billet d’humeur d’Emilie Van de Poel, journaliste beauté !

Ces dernières années, la société a été témoin d’une obsession généralisée pour les régimes et l’image corporelle. La culture des régimes, perpétuée par les médias et la publicité, a inculqué des normes de beauté irréalistes, des habitudes alimentaires désordonnées et une relation néfaste avec la nourriture. Emilie Van de Poel, chroniqueuse pour l’émission La Grande Forme et journaliste beauté pour le Flair Magazine nous donne son avis sur la question.