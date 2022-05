Stop à la pauvreté : l’appel des artistes aux dirigeants de ce monde

Musiciens, artistes et professionnels du spectacle, ils sont nombreux à avoir signé une lettre ouverte en soutien à la campagne Global Citizen qui réclame de "Mettre fin à l’extrême pauvreté MAINTENANT – Notre futur ne peut pas attendre".

Lutter contre la pauvreté, agir pour le climat et autonomiser les jeunes filles et femmes : le message est on ne peut plus clair autant qu’urgentissime. Il est adressé à nos dirigeants, aux entreprises et aux milliardaires. Et il s’inscrit dans le Global Citizen Now dont le premier jour du sommet s’est tenu ce dimanche à New-York. Un sommet qui réunit durant 2 jours 200 leaders de tous horizons pour chercher ensemble des solutions innovantes, et qui comptent aussi des artistes comme Pharell Williams, Aloé Blacc ou Dakota Johnson.

Les crises se suivent et se ressemblent autour d’un point : elles font basculer davantage de personnes dans l’extrême pauvreté. Et elles se comptent par dizaines de millions : 100 millions de personnes en plus rien qu’à cause de la pandémie de Covid 19. À quoi il faut rajouter les populations déplacées à cause de la famine et de la guerre.

Coldplay, Billie Eilish et son frère Finneas, Alessia Cara, Hugh Jackman, Måneskin, Nile Rodgers, Ricky Martin, Duran Duran, Cyndi Lauper, Shawn Mendes et bien d’autres espèrent secouer une fois pour toutes les dirigeants mondiaux à travers cette lettre qu’ils ont signée.

Une lettre qui en appelle les nations riches à "combler le déficit de financement de 3,5 billions de dollars par an pour atteindre les Objectifs mondiaux des Nations unies." Et cette lettre sort maintenant pour (re) mettre un coup de pression sur les dirigeants qui s’apprêtent à se réunir puisqu’un énième sommet du G7 se tiendra en Allemagne du 26 au 28 juin. D’autant que bon nombre de sommets de G (7 et 20) et de conférences de COP (climat) n’ont jusqu’à présent pas été concluants. Global Citizen a détaillé un plan d’action de plusieurs points dont ils comptent bien se servir pour que tous ces acteurs passent (enfin) à l’action.