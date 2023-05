Stonewall : la première révolte gay dans ce bar à New York

Malgré la libération sexuelle, gays, lesbiennes et transgenres, ils subissent des discriminations quotidiennes, à l'école, au travail, dans la rue où ont les passent à tabac. “C’était très dangereux de faire son coming out. J’entendais beaucoup d’histoires de gens qui envoyaient leur enfant en hôpital psychiatrique”, témoigne ainsi Philip Bockman dans le documentaire de Mathilde Fassin. Le film retrace les événements de cette révolte, en mêlant images d’archives et témoignages de celles et ceux qui l’ont vécue. La pionnière des études LGBTQ, Karla Jay, les membres fondateurs du Gay Liberation Front, Perry Brass et Ellen Broidy, ou encore le rédacteur en chef de The Village Voice , Richard Goldstein, racontent cet événement fondateur du combat contre toutes les discriminations. Un an après l’émeute, un défilé est organisé à Christopher Street. C’est la première Gay Pride.