Stones, Ed Sheeran, Coldplay : sept concerts au stade Roi Baudouin cet été, un record !

Les Rolling Stones ce lundi 11 juillet, Ed Sheeran les 22 et 23 juillet et Coldplay pour une série de quatre dates les 5, 6, 8 et 9 août. En tout, cet été, le stade Roi Baudouin à Bruxelles va accueillir sept concerts. C’est un record sur une année, un record sur un seul été même ! Le calendrier n’a jamais été aussi chargé. Comment expliquer l’organisation d’autant d’événements musicaux dans l’enceinte des Diables rouges ? Est-ce que cela devenir la norme ?

Pour Benoît Hellings (Ecolo), Premier échevin à la Ville de Bruxelles, propriétaire du stade Roi Baudouin, cette multiplication de concerts a une explication. "Après trois ans d’inactivité due à la crise sanitaire et au Covid, forcément, il y a une reprise", explique l’échevin des Sports. "La reprise est massive, on n’a jamais eu sept concerts pendant un été au stade Roi Baudouin. On en avait maximum deux, exceptionnellement trois."

Trois, comme en 2017, lorsque Chris Martin et sa bande de Coldplay, déjà, se produisent deux fois en juin et ensuite U2 (déjà venu en 2005 et 2010), le 1er août de la même année.