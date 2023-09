Stonehenge : le point sur les théories qui ont germé depuis le Moyen Âge jusqu’à aujourd’hui

Le podcast L’Heure H se consacre à l’étude d’un lieu étrange, qui fascine autant qu’il intrigue, et ce depuis des millénaires : Stonehenge, classé au patrimoine mondial de l’Unesco.

Au sud de l’Angleterre, cet ensemble de pierres immenses et lourdes de plusieurs dizaines de tonnes chacune, est à l’origine des plus folles théories pour expliquer leur raison d’être et surtout, la manière dont elles ont été installées à leur place actuelle. Si pendant des siècles, l’explication religieuse a tenu la corde, à savoir pour des rites païens ou druidiques, d’autres hypothèses ont pris de l’ampleur à partir de la fin du 19e siècle. Celle qui retient le plus l’attention ? Celle d’un lien entre Stonehenge et les astres du ciel, en particulier le plus important de tous : le soleil. À cette époque, de nombreux articles, notamment en France mais aussi dans bien d’autres pays, émaillent les journaux et attirent en grand nombre les aventuriers les plus célèbres. La passion est toute particulière chez les Français, d’autant que les menhirs et dolmens de Bretagne notamment viennent donner un crédit tout particulier à ces observations concernant la mégastructure britannique.