Stone Gossard (Pearl Jam) se dit fan de Mötley Crüe malgré la querelle entre les deux groupes

L’artiste Stone Gossard, de Pearl Jam, a récemment tenté d’apaiser les tensions entre son compagnon de groupe Eddie Vedder et Nikki Sixx, de Mötley Crüe.

Gossard a en effet affirmé être fan de la musique de Mötley Crüe en ajoutant qu’il avait acheté le premier album du groupe Too Fast For Love en 1981 alors qu’il n’était encore disponible que sur le label indépendant Leathür Records.

Il déclare au podcast Fan First : "Jeff Ament (bassiste de Pearl Jam), Mike McCready (le guitariste) et moi aimions le hard rock et nous avons tout essayé. J’ai acheté le premier Mötley Crüe sur Leathür Records". "Je trouvais que c’était, à l’époque, un peu punk. Il y avait cette même énergie. C’est comme Motörhead.", ajoute-t-il.

La querelle avait commencé début février, lorsque Vedder avait qualifié Mötley Crüe de "vide de sens" (vacuous). Dans une interview avec le New York Times il avait confié : "Girls, Girls, Girls" et Mötley Crüe : f*** you. Je détestais ça. Je ne supportais pas de voir comment cela rendait les mecs et les femmes. C’était vraiment stupide".

Sixx lui avait alors répondu : "Je rigole quand je lis à quel point le chanteur de Pearl Jam détestait Motley Crue. Venant de la part du groupe le plus ennuyeux du monde, c’est plutôt un compliment, non ?".