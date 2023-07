Stoltenberg déclare que les 31 pays membres "réaffirmeront" à Vilnius que l’Ukraine, à terme, deviendra membre de l'OTAN

"Lors du sommet, nous rendrons l’Ukraine encore plus forte et définirons une vision pour son avenir. Je m’attends à ce que les dirigeants alliés conviennent d’un ensemble de trois éléments, pour rapprocher l’Ukraine de l’Otan", a-t-il affirmé. Jens Stoltenberg a cité un "programme d’assistance pluriannuel" qui sera approuvé au bénéfice de Kiev, afin d’assurer une "interopérabilité totale" entre les forces armées ukrainiennes et celles de l’Alliance.