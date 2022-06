"Stolen Memory": les archives Arolsen tentent de restituer des objets appartenant à des victimes du régime nazi

Montre, bijoux, alliance, documents, lettres et photos… C’est ce que vous pouvez voir dans l’exposition "Stolen Memory". Ces objets de la vie quotidienne racontent l’histoire d’hommes et de femmes déportés par le régime nazi.

Les Archives Arolsen, le centre international de documentation sur les persécutions nazies, en possèdent 2500. Et ses équipes sont à la recherche des descendants de ces victimes pour leur restituer ces effets personnels.