Stoffel Vandoorne veut laisser la malchance derrière lui à Rome : "Je ne baisse pas les bras, on a la voiture pour viser le titre"

Stoffel Vandoorne est de retour sur les terres de sa dernière victoire en Championnat du Monde de Formule E, ce week-end à Rome. Le tracé italien, l'un des plus sélectifs et appréciés de la saison, a d'ailleurs souvent réussi au pilote belge, qui y a décroché son premier podium (en 2019) et sa dernière victoire (en 2021).

Ce week-end, Stoffel Vandoorne espère profiter des quatrième et cinquième E-Prix de l'année pour renouer avec le podium (il avait terminé à la deuxième place du premier E-Prix de la saison à Diriyah derrière son coéquipier Nyck de Vries), voire avec le succès.

Dans le coup lors des deux premiers E-Prix de la saison disputés en Arabie Saoudite (deuxième et septième, une pole position et un tour le plus rapide), le pilote Mercedes avait été rattrapé par la malchance à Mexico, où il avait été percuté par Lucas di Grassi dans le dernier tour alors qu'il était en lice pour un Top 5.

"Rome, c'est un de mes circuits préférés en Formule E, lance Stoffel Vandoorne. Par le passé, j'ai toujours fait de bons résultats ici : mon premier podium en 2019 avec HWA, et la saison dernière, la pole position lors de la première course, et la victoire lors de la deuxième. Historiquement, cela a toujours été un bon week-end pour nous ici, et j'espère qu'on pourra reproduire les mêmes performances ce week-end. Cela fait deux mois qu'on n'a plus roulé depuis le dernier E-Prix de Mexico, la pause a été très longue ! Heureusement, j'ai pu disputer une course en IMSA, et on a fait beaucoup de développement dans le simulateur. On est donc un peu resté dans le bain. Mais à partir de maintenant, on "attaque" vraiment la saison, et nous serons très occupés jusqu'à la dernière course ! Au Mexique, il nous manquait un peu de performance par rapport à Diriyah, mais j'étais sur le point de terminer à la cinquième place lorsque je me suis fait toucher par Lucas di Grassi dans le dernier tour, et on a terminé en dehors des points. C'était très malchanceux : une cinquième place, cela aurait été un très bon résultat pour nous au terme d'un week-end compliqué. Maintenant, nous sommes concentrés sur Rome et sur le reste de la saison pour essayer de rattraper notre retard."

Le pilote Mercedes-EQ, qui compte 28 points au classement du championnat, accuse actuellement quinze longueurs de retard sur le leader, le Suisse Edoardo Mortara (Venturi Racing).

"La saison est encore très longue, et tout le monde aura son lot de chance et de malchance, reprend SV. C'est comme ça en Formule E ! C'est important de scorer chaque week-end, d'être devant et de ne pas perdre trop de points sur les leaders. C'est vrai que la saison dernière et lors de la dernière course à Monaco, j'ai été victime de beaucoup d'incidents qui étaient hors de mon contrôle. Ce qui est bien, c'est que je n'ai pas grand-chose à me reprocher ! Je continue à faire mon boulot le mieux possible, et je suis certain qu'un jour cela va payer. Je ne baisse pas du tout les bras, je sais que j'ai une voiture très compétitive et qu'on a l'opportunité de se battre pour le championnat. En Formule E, tout se joue sur des détails. On ne peut rien lâcher, sinon on sait qu'on ne gagnera pas."