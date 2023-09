Stoffel Vandoorne, une des satisfactions de Peugeot à Fuji : "Deux très beaux relais, il a compris le truc !"

Après avoir réussi à placer une de ses voitures sur le podium des 6 Heures de Monza, Peugeot Sport n'a pas été en mesure de rééditer pareille performance à Fuji dimanche dernier. La Peugeot 9X8 #94 a terminé à la septième place devant la #93.

La Lionne n'est pas encore en mesure de rivaliser, à la régulière, avec les Toyota, Porsche, et Ferrari, mais du côté de chez Peugeot Sport, il y a tout de même plusieurs points positifs à retirer de ce week-end passé au Japon. Dont la prestation de Stoffel Vandoorne au volant de la #94 : le pilote belge effectuait ses grands débuts en Hypercar suite au forfait de Nico Müller, blessé.

"Stoffel ? Très bien, sa prestation fait partie de nos satisfactions du week-end, dévoile Olivier Jansonnie, directeur technique de Peugeot Sport. Il est dedans, il est dans le rythme des autres dès sa première course. C'est très bien ce qu'il a fait. On va évidemment tout analyser en détail plus tard, mais de ce que j'ai pu voir pendant la course, il était dans les temps des autres, il fait deux très beaux relais, son feedback est très bon, sa gestion des pneus également, il a compris le truc... Parmi nos autres satisfactions, nos passages aux stands ont été plutôt bons, on a gagné du temps par rapport à nos adversaires dans la pitlane. Maintenant, on sait ce qui nous fait défaut : on doit travailler pour aller chercher de la traction et de la motricité dans les secteurs lents. On a fait un sans-faute au niveau de la stratégie, mais ça a été un peu le cas de tout le monde ! On progresse à chaque course, mais le niveau est de plus en plus relevé. On doit donc essayer de progresser un peu plus vite que les autres."