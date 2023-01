Stoffel Vandoorne, un Champion du Monde "sans objectif clair" au Mexique : "Impatient de voir où on en est !"

Sacré avec Mercedes l'an dernier, Stoffel Vandoorne s'apprête à défendre son titre de Champion du Monde de Formule E au sein de l'ambitieuse équipe franco-américaine DS Penske.

Le premier E-Prix de la saison, ce sera ce samedi au Mexique (en direct sur Auvio dès 20h45), et il s'agira d'un saut dans l'inconnu pour l'ensemble du plateau, qui disposera d'une nouvelle voiture : la Gen3, plus légère, puissante et rapide.

"Je suis impatient de reprendre la compétition et de voir où nous en sommes avec cette nouvelle voiture, souligne Stoffel Vandoorne depuis Mexico City, une ville qui ne lui a pas vraiment réussi ces dernières saisons. J'y ai toujours été rapide, mais je n'ai pas toujours eu la réussite de mon côté sur ce circuit. On va essayer de changer ça, mais on part un peu dans l'inconnu. Nouvelle voiture, plein de nouvelles choses à apprendre... Je n'aurai pas d'objectifs clairs ce week-end, le but sera de réaliser un week-end clean. Lors des tests de Valence, nous étions assez performants, j'espère qu'on pourra reproduire cela à Mexico... et qu'on aura fait du meilleur boulot que les autres."

"Les quatre voitures équipées du groupe motopropulseur DS Performance, les deux DS Penske et les deux Maserati, étaient tout le temps aux avant-postes lors des essais d'avant-saison, et c'est très positif, a repris le RACB Driver of the Year. J'ai bon espoir de reproduire cela à Mexico. Franchement, je n'ai pas vraiment d'attentes ce week-end : j'aimerais évidemment rentrer à la maison avec un très bon résultat, mais tant qu'on a le sentiment qu'on a tout bien fait, sans grosse erreur, nous pourrons être contents. Ce sera important d'accumuler beaucoup de temps en piste pour construire la saison et d'apprendre le plus possible pour préparer au mieux la suite de la saison."