Stoffel Vandoorne : "Quand on gagne un titre, on en veut toujours plus !"

Stoffel Vandoorne a reçu ce jeudi le trophée de "Driver of the Year" pour la cinquième fois de sa carrière. Une belle reconnaissance pour le pilote de Formule E, particulièrement heureux de le recevoir cette année après son titre de champion du monde. Il a réagi au micro de Pierre Capart.

"Ça fait toujours vraiment plaisir de gagner ce titre parce que ça montre tout le travail, tous les bons moments que l’on a vécu pendant l’année. Je suis très content, très satisfait, ça nous pousse à augmenter le niveau, années après années. Quand on regarde le top trois, c’est moi, Thierry Neuville et Bertrand Baguette. Et ça fait un petit moment que ce sont nous trois qui sommes toujours dans les premières positions. Ça montre qu’on a eu une belle carrière jusqu’à maintenant, j’espère qu’on aura encore de bons moments."

Un titre d’autant plus mérité que vous êtes, cette fois, champion du monde : "C’est la première fois que je suis champion du monde, pour moi c’est mon plus titre jusque-là, même si j’ai gagné beaucoup d’autres championnats. Celui en Formule Electrique, c’est quand même le meilleur parce qu’on se bat contre des pilotes professionnels, des équipes et des constructeurs professionnels. Donc le niveau est encore un cran au-dessus."

Le niveau de la Formule E n’a cessé d’augmenter depuis des années : "C’est devenu un championnat très professionnel, même si les performances ne sont pas pareilles que les voitures en Formule 1, je dirais que la méthode de travail, c’est vraiment comme une mini F1. Je vais essayer de défendre mon titre la saison prochaine."

Dans une nouvelle équipe, avec un passage de Mercedes EQ à Aston Martin, mais avec toujours la même ambition ? : "Quand on gagne un titre, on en veut toujours plus. C’est sûr que l’ambition pour moi ce sera de me battre pour le titre. Ce sera un tout nouveau challenge, parce que je change d’équipe, c’est une nouvelle génération de voitures, c’est difficile à dire d’où on sera en termes de performances mais j’essaierai de faire de mon mieux pour être au même niveau que l’année passée, voire même meilleur."