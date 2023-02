Stoffel Vandoorne prudent avant l'E-Prix de Cape Town : "La victoire de JEV en Inde a fait du bien, mais nous ne sommes pas encore au top"

Huitième de l'E-Prix d'Hyderabad - son meilleur résultat cette saison - il y a quinze jours, Stoffel Vandoorne a pu célébrer en compagnie de l'équipe DS Penske la victoire de son coéquipier Jean-Eric Vergne en Inde. De quoi aborder la suite de la saison avec un peu plus de confiance, même si ce succès ne doit pas gommer les lacunes affichées par la formation franco-américaine depuis le début de l'année.

"C'était un bon week-end pour DS, surtout après ce début de saison très compliqué, souligne Stoffel Vandoorne. La victoire de JEV a remonté le moral des troupes, mais nous devons rester conscients que nous ne sommes pas encore au top. Tout s'est très bien déroulé pour JEV à Hyderabad et il a fait du super boulot pour remporter la course, mais en performance pure, il nous manque encore quelque chose. La séance de qualification, cela a à nouveau été un moment compliqué pour moi. Cela se joue sur des petits détails : nous étions une nouvelle fois très compétitifs lors des essais libres 1 le vendredi, mais le samedi matin lors des essais libres 2, nous avions perdu cette performance. On analyse pas mal de choses pour comprendre pourquoi, et j'espère qu'on pourra encore faire un petit pas en avant. Le rythme en course est bon, on a fait une belle course en Inde, le but est donc à présent d'optimiser la séance de qualification pour être présent à l'avant de la course dès le départ."

Ce samedi, place à la deuxième étape d'un triptyque de nouvelles courses : après Hyderabad (Inde) et avant Sao Paulo, c'est à Cape Town, en Afrique du Sud, que la Formule E a posé ses bagages.

"C'est un nouveau circuit pour tout le monde, et c'est assez particulier, très différent des circuits habituels, a repris le pilote DS Penske. C'est très rapide, on atteint des vitesses dans les virages rapides auxquelles nous ne sommes pas habitués ! C'est aussi très bosselé, il y aura pas mal d'action. Nous sommes bien préparés, et j'ai hâte de le découvrir. L'objectif sera de continuer à faire des pas en avant, je sais qu'il n'y a rien de "magique" à débloquer. Mais petit à petit, on commence à comprendre ce qu'il nous faut, à la voiture et moi. On doit trouver de la constance. Pour le titre, même s'il ne faut jamais dire jamais, je dois avouer qu'on a énormément de retard (75 points de moins que le leader, Pascal Wehrlein, ndlr), et qu'avec le niveau de performance affiché par Porsche, ce sera très compliqué de les rattraper. En Formule E, cela reste très imprévisible et les choses peuvent changer très rapidement... mais nous devrons être très bons pour garder nos chances !"