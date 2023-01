Stoffel Vandoorne préface les E-Prix de Diriyah : "Notre voiture a énormément de potentiel et va très vite"

La saison de Formule E est bien lancée. Deux semaines après l’E-Prix du Mexique, ce sont deux courses qui attendent les concurrents en Arabie saoudite. Depuis les paddocks de Diriyah, Stoffel Vandoorne a accordé une interview à Cédric Lizin afin de tirer les enseignements de Mexico City qui serviront pour ce week-end.

Pour débuter la saison, le champion du monde en titre avait terminé l’E-Prix du Mexique à la dixième place. "C’est vrai que ce n’était pas le résultat qu’on imaginait. Nos deux voitures étaient compétitives pendant les essais libres et pour une raison ou une autre, cela ne s’est pas concrétisé durant les qualifications. On n’a pas fait ce qu’il fallait au niveau des pneus et on a donc commencé plus loin sur la grille. Avec la nouvelle réglementation cette saison, il est beaucoup plus difficile de dépasser. En partant quatorzième, il n’y avait pas beaucoup plus de possibilités que de terminer dixième."

Parmi les nouvelles réglementations, il y a toujours deux "modes attaque", mais les pilotes peuvent choisir la durée sur un total de quatre minutes. Pour certains, ce délai est trop court.

"On perd déjà une à deux secondes pour activer le "mode attaque". Le temps accordé ne suffit pas pour combler un retard et effectuer un dépassement. Mais il est identique pour tout le monde, chaque pilote doit le prendre deux fois durant la course et on sait qu’il y aura des stratégies différentes. Dans le futur, ce serait pas mal que le temps accordé soit un peu plus long et permette de dépasser."

Après un détour par la Belgique et le Salon de l’Auto où il a pu profiter d’un bain de foule, Stoffel Vandoorne a rejoint l’Arabie saoudite. À Diriyah, il fera partie des favoris puisqu’il est le recordman de podiums (3) sur ce circuit.

"Il ne me manque que la victoire. J’espère que nous allons pouvoir changer cela ce week-end. Le plus important sera d’abord d’améliorer ce qu’on a fait au Mexique et après on verra où l’on va terminer. Mais c’est vrai que c’est un circuit que j’aime bien, un vrai circuit de Formule E, très rapide avec des conditions qui vont souvent changer ce week-end donc il faudra être très réactifs."

Le pilote belge apprécie donc ce circuit qui est très différent de celui de Mexico City. "Il ne faut pas tirer beaucoup de conclusions de l’E-Prix du Mexique, mais on a quand même appris pas mal de choses sur cette nouvelle Gen3 et les nouveaux pneus."

L’E-Prix du Mexique a également permis de voir où se situaient les adversaires de Stoffel Vandoorne. Ce n’est pas pour autant facile de fixer les prochains objectifs.

"Ça reste toujours compliqué. Je pense vraiment qu’on a une voiture qui a énormément de potentiel et qui va très vite. Il n’y a pas de raison d’avoir été en tête lors des essais d'avant-saison à Valence et de ne pas avoir pu le reproduire au Mexique. Pour les E-Prix qui arrivent, on va essayer d’optimiser notre plan de course, la compréhension des pneus et d'arriver mieux préparés aux qualifications. J’ai de bons espoirs d’y parvenir, on a les moyens pour le faire, maintenant il faut réussir à l’appliquer."

Les E-Prix de Diriyah seront à suivre en direct vidéo vendredi et samedi dès 17h45 sur Auvio.