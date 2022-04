Stoffel Vandoorne optimiste pour Mercedes F1 : "La voiture a du potentiel, mais on n'arrive pas encore à l'exploiter"

Stoffel Vandoorne, pilote de réserve de l'écurie Mercedes en Formule 1, a participé activement en coulisse à la mise au point des Flèches d'Argent avant le Grand Prix d'Australie, qui fêtera son retour dimanche à Melbourne sur un circuit drastiquement remodelé. L'équipe allemande met les bouchées doubles pour rattraper le retard qu'elle a pris sur Ferrari et Red Bull, qui ont dominé les deux premières courses de la saison.

"J'ai passé quelques journées dans le simulateur pour préparer les premiers réglages de la voiture avant ce week-end, précise Stoffel Vandoorne. C'est vrai que le début de saison a été compliqué pour Mercedes, qui se retrouve assez loin derrière Ferrari et Red Bull. Je pense que la voiture a du potentiel, mais on n'arrive pas à l'exploiter en ce moment à cause du porpoising (le "marsouinage", ndlr). La question maintenant, c'est de savoir combien de temps cela va prendre à l'équipe avant de trouver une solution à ce problème. Mais s'il y a une équipe qui peut le faire, c'est bien Mercedes ! J'ai confiance en l'équipe pour trouver une solution assez rapidement."