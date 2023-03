Stoffel Vandoorne optimiste avant l'E-Prix de Sao Paulo : "Confirmer notre progression grâce à quelques nouveautés"

Pour la troisième fois consécutive, les animateurs du Championnat du Monde de Formule E vont découvrir un nouveau circuit, samedi, à l'occasion de l'E-Prix de Sao Paulo. Septième de la dernière course disputée en Afrique du Sud il y a un mois - son meilleur résultat en 2023 -, le Champion du Monde en titre espère faire un nouveau pas en avant au Brésil ce samedi.

"Nous avons été malchanceux à Cape Town, notre niveau de performance était plutôt bon, se rappelle Stoffel Vandoorne. Je pense qu'on aurait pu se hisser dans le Top 5 sur la grille sans un drapeau rouge au plus mauvais moment : on n'a pas pu terminer notre tour de qualification. En course, notre vitesse était assez bonne, mais comme d'habitude, on a eu un peu de mal à dépasser. Les Porsche, elles, sont capables de le faire, donc on doit encore travailler là-dessus. Le résultat final était meilleur, et le positif à retenir, c'est que notre niveau de performance global avait encore monté d'un cran."

Après les cinq premiers E-Prix de la saison compactés en sept semaines, la formation franco-américaine a pu prendre le temps de se poser avec l'espoir d'encore améliorer le niveau de compétitivité de la DS E-TENSE FE23.

"On a eu un peu plus de temps pour analyser les datas, on a regardé ce qui n'allait pas sur la voiture, et on a des updates au niveau du software pour faire un nouveau pas en avant, souligne le pilote belge. Sao Paulo, c'est très différent de Cape Town. En Afrique du Sud, il y avait des virages très rapides, ici, ils sont très lents : des virages à 90 degrés, des épingles... et des gros freinages. C'est un circuit un peu typé Monza. Sur papier, ce n'est peut-être le meilleur tracé pour nous, mais on débarque au Brésil avec pas mal de changements au niveau de nos réglages. J'espère qu'on pourra confirmer notre progression."