Stoffel Vandoorne : "Nos voitures volaient... il était important de ne pas briser notre bonne spirale"

Après sa troisième place du premier ePrix samedi, Stoffel Vandoorne (Mercedes) a terminé à la même position du deuxième ePrix de Berlin, huitième manche du championnat du monde de Formule E, dimanche en Allemagne.

La victoire sur le circuit de l'ancien aérodrome de Tempelhof est revenue au Néerlandais Nyck de Vries, équipier de Vandoorne chez Mercedes. Vainqueur samedi, le Suisse Edoardo Mortara (Venturi) a pris la deuxième place devant le Courtraisien.

"C’était une belle course pour nous. J’ai connu un peu moins d’action que samedi. C’est très chouette de pouvoir remonter sur le podium. On est deux sur le podium, nos voitures ont encore très bien fonctionné. Elles volaient aujourd’hui", a indiqué Vandoorne après la course.

"La séance qualificative a été un peu difficile, mais il était important de ne pas briser notre bonne spirale et de faire parler notre vitesse. Deux podiums ce week-end, c’est super. Le dépassement sur Di Grassi en fin de course ? Ca fait très plaisir. C’était une belle bagarre. Je pense que j’avais un meilleur rythme que lui, je devais juste m’appliquer pour réaliser un dépassement tranchant durant cette fin de course", a-t-il aussi analysé.

Au classement du championnat du monde, Vandoorne conforte sa première place avec 111 points devant Mortara (99 points) et le Français Jean-Éric Vergne (DS-Techeetah), troisième avec 95 points.