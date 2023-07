Stoffel Vandoorne n'aura "rien à perdre" sur les E-Prix de Rome : "J'aimerais retrouver des courses de vitesse pure en Formule E"

Sacré Champion du Monde de Formule E en 2022, Stoffel Vandoorne ne sera pas en mesure de reconduire son titre cette saison.

Sa première année au sein de sa nouvelle équipe - DS Penske - et avec une nouvelle monoplace - la Gen3 - ne s'est pas déroulée comme le pilote belge l'aurait souhaité. Il lui reste quatre courses - deux à Rome ce week-end et deux à Londres fin juillet - pour tenter de décrocher une victoire cette saison.

"Rome, c'est un de mes circuits préférés, les murs sont très proches, il est vraiment typé "FE" et ça me convient très bien, souligne Stoffel Vandoorne depuis le paddock italien. Mais cela ne veut pas forcément dire grand-chose cette année avec les nouvelles voitures. Mais je me sens confiant, je pense que nous pouvons être compétitifs ici. Malheureusement, je ne suis pas concerné par la lutte pour le titre cette saison, je n'ai rien à perdre, j'aborde donc cette saison avec cet état d'esprit. Mais il va falloir qu'on améliore notre performance, parce qu'on a pas mal souffert ces derniers temps par rapport aux Jaguar (et aux équipes Jaguar et Envision, ndlr) et aux Porsche (et aux équipes Porsche et Avalanche Andretti, ndlr)."

Cette saison, un phénomène de "course en peloton" est apparu sur plusieurs E-Prix. Les dépassements ont été excessivement nombreux (403 répertoriés lors du dernier E-Prix disputé le 24 juin à Portland, sur un circuit utilisé habituellement par l'Indycar), mais cela est essentiellement dû aux différents rythmes affichés par les concurrents à différents moments de la course. Quand certains économisent de l'énergie, d'autres sont à l'attaque, et vice-versa. L'objectif ? En garder sous le pied le plus longtemps possible avant de faire la différence en fin de course.

"À Portland, nous avons vécu la pire course en peloton de la saison, où ce n'était pas forcément bien d'être en tête !, reprend Stoffel Vandoorne. Maintenant, tout le monde commence à comprendre comment ça se passe. Il faut un peu de chance, il faut être au bon endroit au bon moment. Ces courses sont très dynamiques, mais c'est assez bizarre, et cela n'a pas toujours grand-chose à voir avec la performance pure. Ce n'est pas de la vraie compétition, où le but est de rouler le plus vite possible. C'est très stratégique, très différent du passé. J'aimerais que les courses redeviennent des courses de vitesse pure, où on peut faire la différence."