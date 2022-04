Stoffel Vandoorne, heureux après sa victoire à Monaco : "C’est spécial de gagner ici"

Stoffel Vandoorne a remporté, ce samedi, son premier E-Prix de la saison. Une troisième victoire en Formule E acquise sur le mythique circuit de Monaco. "C’est spécial de gagner ici. Tout le monde veut gagner ce Grand Prix. Je l’avais emporté en GP2 en 2015 et j’ai manqué de chance depuis lors. On a fait un très bon week-end et je savais que j’étais dans une position où je pouvais me battre pour la victoire. Ma voiture était au top ce samedi".

Malchanceux depuis le début de la saison, le Belge a-t-il libéré une éventuelle frustration ? "Non. J’ai eu un bon début de saison avec de bonnes qualifications mais j’ai manqué de rythme en course. Je savais qu’il fallait être constant toute la saison et qu’au bout d’un moment j’allais l’emporter. C'est ce qui s’est produit ce week-end".

Si Monaco est un circuit particulier pour tous les pilotes, il l’est encore plus pour le Courtraisien puisqu’il réside à quelques kilomètres du circuit. Pour couronner le tout, de nombreux fans et son père avaient fait le déplacement sur le Rocher. "C’est génial. Beaucoup de supporters belges ont fait le déplacement. Je n’avais jamais vu autant de fans dans les tribunes. C’est extraordinaire qu’on puisse à nouveau recevoir du public. C’est aussi mon Grand Prix à domicile car j’habite ici".

Le pilote Mercedes va-t-il respecter la tradition monégasque en sautant dans la piscine pour célébrer la victoire ? "Je ne sais pas encore mais je vais fêter avec l’équipe".