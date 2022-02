Stoffel Vandoorne fêtera son retour en endurance aux 12H de Sebring avec les vainqueurs des 24H de Daytona

Stoffel Vandoorne disputera le mois prochain les 12 Heures de Sebring au volant d'un prototype, l'Acura ARX-05 #60 de l'équipe américaine Meyer Shank Racing.

Le pilote belge découvrira l'IMSA, le championnat nord-américain d'endurance, au volant de la voiture qui a remporté le mois dernier les 24 Heures de Daytona, et aura pour coéquipiers les Britanniques Tom Blomqvist et Oliver Jarvis.

Un autre Belge est présent dans cette compétition, puisque Maxime Martin dispute l'intégralité de l'IMSA au volant d'une Aston Martin Vantage GT3.

Stoffel Vandoorne, qui avait disputé l'intégralité du WEC (le Championnat du Monde d'Endurance) en 2021 au volant d'une LMP2, n'avait pas encore de courses en endurance prévues à son programme cette saison.

Sur le podium des 24 Heures du Mans en 2019 (troisième avec la LMP1 du SMP Racing), le pilote Mercedes en Formule E a testé, avec succès, l'Acura ARX-05 de l'équipe MSR la semaine dernière.

"C'est la première fois que je vais rouler à Sebring et en IMSA et je m'en réjouis, parce que la compétition est très serrée aux Etats-Unis, a réagi Stoffel Vandoorne dans le communiqué du Meyer Shank Racing. J'ai de la chance de rejoindre l"équipe qui vient de s'imposer à Daytona, ce sera une super expérience ! J'ai roulé avec Tom en WEC la saison dernière, mais ce sera la première fois que je ferai équipe avec Olly. Je me réjouis d'être le 19 mars, j'espère qu'on pourra ramener un bon résultat à l'équipe."