Stoffel Vandoorne en quête d'un nouveau défi chez Aston Martin : "Je ne pouvais pas aller beaucoup plus loin chez Mercedes"

Même si défendre son titre de Champion du Monde de Formule E sera l'objectif N.1 de Stoffel Vandoorne en 2023, le pilote DS Penske sera également très occupé par son nouveau rôle de pilote de réserve chez Aston Martin où il remplacera Nico Hülkenberg, qui retrouvera un volant chez Haas la saison prochaine. L'écurie britannique, qui nourrit de grandes ambitions dans les années à venir, compte énormément sur le travail de développement du Belge.

"En 2023, c'est vrai que je serai très occupé, affirme Stoffel Vandoorne. La priorité, ce sera la Formule E, et à côté de ça, j'aurai mon travail chez Aston Martin en F1. En ce moment, je n'ai pas d'autre programme, mais l'endurance m'intéresse toujours autant, c'est une discipline où j'aimerais de nouveau rouler, mais dans de bonnes conditions. Avec tous les constructeurs qui rejoignent le WEC, je crois qu'il y aura des opportunités pour moi dans le futur. Mon but, c'est d'être de retour au départ des 24 Heures du Mans et de me battre pour la victoire."

Nommé fin 2018 pilote chez HWA Racelab (qui deviendra ensuite le Mercedes EQ Formula E Team) en Formule E après la fin de son aventure chez McLaren avant de devenir pilote de réserve chez Mercedes F1, Stoffel Vandoorne a connu quatre années très occupées avec le géant allemand.

C'est à présent l'heure des adieux, puisque Mercedes EQ a stoppé ses activités en Formule E (McLaren a repris l'équipe à son nom) et que Stoffel Vandoorne a décidé de rejoindre Fernando Alonso et Lance Stroll chez Aston Martin, où il aura un rôle plus important encore.

"Mes adieux chez Mercedes se passent bien, j'ai encore la Christmas Party là-bas d'ici quelques semaines, sourit SV. Ce sera ma dernière journée chez eux. Je retiens plein de bonnes choses chez Mercedes, ils m'ont donné l'opportunité de rouler en Formule E, et on a gagné plein de championnats ensemble. Je garderai de très bons souvenirs de cette période. Je ne pouvais pas aller beaucoup plus loin dans le rôle que j'avais chez Mercedes. Chez Aston Martin, en ce moment, ça développe, ça progresse, et ça investit beaucoup. J'avais envie d'un nouveau challenge, de faire partie de ce développement. Ils sont en train de construire une toute nouvelle usine, ils recrutent beaucoup de gens de l'extérieur... Développer leur simulateur, être plus présent sur les Grands Prix et avoir une réelle influence sur les décisions et les directions à prendre, c'est un tout nouveau challenge pour moi. Je pense que c'est un rôle plus important que ce que j'avais chez Mercedes, c'est mon ressenti en tout cas. Et en tant que pilote, tu veux toujours avoir un mot à dire !"