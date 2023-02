Stoffel Vandoorne devient pilote de réserve chez Peugeot, en Championnat du Monde d'Endurance

Stoffel Vandoorne, qui défend les couleurs de l'équipe DS Penske en Championnat du Monde de Formule E, sera également cette saison le pilote de réserve de l'équipe Peugeot en WEC, le Championnat du Monde d'Endurance. Les deux marques font partie du même groupe, Stellantis, et les deux équipes partagent les mêmes bâtiments à Satory, au sud de Paris.

Le Champion du Monde en titre de Formule E est également, depuis cette saison, le pilote de réserve de l'écurie Aston Martin en Formule 1. "J'ai l'impression qu'avec mon implication en F1, en WEC et mon volant en Formule E, j'ai tout simplement le programme parfait !, a souligné Stoffel Vandoorne dans le communiqué de Peugeot Sport. C'est génial de faire partie du développement de la Peugeot 9X8 Hypercar. Grâce à son concept unique (son look agressif, sans aileron arrière, ndlr), tout le monde parle à nouveau de Peugeot. Ensemble, on peut construire un avenir commun avec de solides bases."