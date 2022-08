Stoffel Vandoorne défendra son titre de Champion du Monde de Formule E en 2023 : "J'ai choisi l'équipe qui peut me permettre d'y arriver"

Un peu plus de 48 heures après être devenu Champion du Monde de Formule E à Séoul, Stoffel Vandoorne est revenu en compagnie de quelques journalistes sur les moments forts de sa saison et sur son avenir, qui le verra poursuivre son aventure dans cette discipline. Vraisemblablement avec le constructeur français DS, même si l'officialisation de cet accord n'est pas encore tombée.

"Mon futur est en Formule E, je n'ai pas l'impression que je roulerai à nouveau en F1... même s'il ne faut jamais dire jamais !, sourit le pilote belge. Après mes deux saisons chez McLaren, j'ai reçu une très belle opportunité en rejoignant Mercedes, un constructeur qui gagne partout où il passe. Je savais que l'opportunité me serait offerte de me battre pour des victoires et des titres. Cela a été le cas ! Devenir Champion du Monde de Formule 1 était un rêve d'enfant, me voilà Champion du Monde de Formule E. C'est vrai, ce n'est pas la même discipline, mais c'est un titre de Champion du Monde, et on ne pourra jamais me l'enlever. Je suis encore jeune (30 ans, ndlr), j'ai encore beaucoup d'années devant moi. J'espère ajouter quelques titres à mon palmarès... et devenir l'un des pilotes les plus titrés de l'histoire de la Formule E."

Mercedes quittera la discipline la saison prochaine, McLaren ayant "racheté" la division Formule E du constructeur allemand. Mais Stoffel Vandoorne ne retrouvera pas l'équipe qui lui a permis d'évoluer en Formule 1 en 2017 et 2018.

"Le départ de Mercedes, c'est dommage, j'aurais préféré continuer l'aventure avec eux, souligne le vainqueur du dernier E-Prix de Monaco. Quand j'ai rejoint l'équipe fin 2018, c'était pour débuter une relation à long terme, cela me manquera de ne plus rouler pour eux. Mais Mercedes a pris cette décision à la fin de la saison dernière, ce n'est plus une surprise depuis longtemps. Comme je faisais une bonne saison, il y a eu beaucoup d'intérêt pour moi, et j'ai pu rejoindre l'équipe qui, je pense, est à la mieux armée pour me permettre d'à nouveau me battre pour des victoires et pour le titre. Et cette décision a été prise bien avant que je devienne Champion du Monde. C'est une belle ligne sur mon CV, mais l'an prochain, on repart tous de zéro : nouvelle voiture (la Gen3, plus puissante et plus légère, ndlr), nouveaux circuits... J'espère que cela va encore booster l'intérêt pour la Formule E. Pour nous, c'est un saut dans l'inconnu. J'espère que ma nouvelle équipe et moi, nous serons mieux préparés que les autres et que nous pourrons comprendre plus vite le comportement de la voiture. Mais d'abord, un peu de repos !"