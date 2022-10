Stoffel Vandoorne défendra son titre de Champion du Monde de Formule E avec DS Penske

Le choix de SV s’est porté sur le constructeur français DS, qui a multiplié victoires et titres (avec Jean-Eric Vergne et Antonio Félix da Costa, parti chez Porsche) avec la Gen2, la monoplace utilisée ces quatre dernières saisons.

DS, associé aux équipes Virgin puis Techeetah depuis ses débuts en Formule E, débutera la saison prochaine un nouveau partenariat avec la formation américaine Penske.

"Je suis très heureux de rejoindre DS Penske la saison prochaine avec mon nouvel équipier Jean-Eric Vergne. Je suis convaincu qu’avec ce groupe de gens de talent nous parviendrons à atteindre nos objectifs communs. J’ai hâte d’être de retour sur la piste et de préparer la prochaine saison", a réagi Vandoorne sur ses réseaux sociaux.

Autre grosse nouveauté en 2023, une toute nouvelle monoplace fera son apparition en Formule E : après la Gen1 (saisons 1-4) et la Gen2 (saisons 5-8), la Gen3, plus légère et plus puissante, offrira encore de nouvelles sensations aux pilotes actifs dans cette discipline qui en sera, déjà, à sa neuvième année d’existence.

Et pour relever ce nouveau défi et tenter de reconduire son titre de Champion du Monde, Stoffel Vandoorne a donc opté pour l’équipe qui compte le plus grand nombre de titres et de victoires de l’ère Gen2…