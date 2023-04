Stoffel Vandoorne avant le E-prix de Berlin : "On a changé pas mal de choses sur la voiture et on se rapproche petit à petit de la concurrence"

Stoffel Vandoorne a terminé en tête de la première séance d’essais libres ce vendredi en fin d’après-midi. Le pilote Belge aborde cet E-prix de Berlin confiant.

Seulement 11e au général, Stoffel Vandoorne revient petit à petit en forme en Formule E. Ce week-end, il dispute le E-prix de Berlin. Deux courses qui pourraient permettre au Belge de remonter un peu dans la hiérarchie. D’autant plus que Berlin, c’est la terre de sa première victoire.

"Berlin m’a toujours bien réussi, dont ma première victoire et des podiums", explique Stoffel au micro de Cédric Lizin. "J’espère reproduire ça ce week-end. J’espère un premier podium ici. On a eu un début de saison qui a été compliqué, mais on progresse beaucoup et on a fait la pole à Sao Paulo. On est mieux et maintenant, il faut travailler pour reproduire les mêmes résultats en course."

Cette pole lors du dernier E-prix, elle fait du bien après un début de saison compliqué : "On était compétitif à Valence, mais c’est un circuit différent des circuits habituels de la Formule E. Au-delà, on n’a pas fait du bon travail, notamment sur la gestion des pneus. Mais on s’est amélioré, on a changé pas mal de choses sur la voiture et on se rapproche petit à petit de la concurrence. Et la pole à Sao Paulo, elle fait du bien, surtout que c’était la première de l’année pour l’équipe aussi. Cela montre qu’il y a du potentiel dans le package. Mais il faut qu’on confirme ça tous les week-ends."

Le circuit de Berlin promet du spectacle avec sa piste large. Il devrait donc y avoir pas mal de possibilités de dépassements : "C’est un circuit qui permet de dépasser et les courses sont bien ici. L’an passé, je suis 12 ou 13e après le départ et je suis revenu. Ça montre qu’on peut dépasser et ce sera le cas ce week-end. Le circuit n’a pas changé, l’inconnue, ce sont vraiment les pneus. Il faudra bien comprendre comment les gérer. Et avec la nouvelle voiture, on commence à avoir une bonne idée. On s’approche du bon. J’ai des bons espoirs ce week-end. Arriver à faire deux tops 5, ce serait très bon pour nous. Si on fait deux week-ends clean sans souci, on sera bien", conclut Stoffel Vandoorne.