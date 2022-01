Stoffel Vandoorne avant la dernière saison de Mercedes en Formule E : "Je veux ce titre de champion du monde !"

Chaque année le championnat continue à se développer. Et cette saison la nouveauté nous vient des qualifications dont le format était très critiqué. Jusqu’à présent les pilotes étaient répartis en quatre groupes de six pilotes. Les six meilleurs se disputaient la pole sur un tour. Mais cette version handicapait énormément les premiers à s’élancer puisque la piste évoluait au fil de la qualification et au fur et à mesure du passage des groupes. De quoi rendre quasi inatteignable une bonne place sur la grille de départ pour les pilotes du premier groupe.



Exit donc ce système peu équitable. Les pilotes seront à présent répartis en deux groupes de 11 (selon le classement du championnat). Les quatre plus rapides de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale (à élimination directe). Les quatre vainqueurs de ces face-à-face passeront en demi-finale et enfin une finale permettra d’attribuer la pole position. Un nouveau format qui plaît à Stoffel Vandoorne. "Je pense que ça pourrait vraiment améliorer les choses. J’espère que ça permettra d’avoir chaque week-end les mêmes 8 ou 10 pilotes qui se battent devant et pas comme la saison dernière où ceux qui figuraient dans le 1er groupe des qualifications ne s’élançaient même pas dans le top 15 en course. Il faut que le public puisse retrouver les mêmes visages aux avant-postes pour créer une meilleure histoire entre deux ou trois pilotes qui se battent pour le titre et pas 20 comme lors des saisons précédentes. On l’a vécu en F1 entre Verstappen et Hamilton. Pour l’instant en formule E, on n’assiste pas à ce genre de scénario. Jusqu’ici je pense que c’est ce qu’il manquait. Les équipes affichent des performances très proches et presque tout le monde pouvait gagner."