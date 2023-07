Stoffel Vandoorne après le licenciement de Nyck de Vries : "Il a vécu une période très difficile, mais l'AlphaTauri n'était pas performante du tout"

Nyck de Vries, titularisé en début de saison aux côtés de Yuki Tsunoda chez AlphaTauri suite au départ de Pierre Gasly chez Alpine, est le premier pilote à avoir été remercié en Formule 1 cette saison.

Le Champion du Monde de Formule E 2021, qui n'a disputé que dix Grands Prix sous les couleurs de la formation italienne, sera remplacé par l'Australien Daniel Ricciardo dès le week-end prochain à Budapest.

Pour Stoffel Vandoorne, qui a été le coéquipier de Nyck de Vries pendant trois ans au sein du Mercedes EQ Formula E Team, cette décision prise par l'équipe satellite de l'écurie Red Bull est tout sauf surprenante.

"Malheureusement, souvent, ça se passe un peu comme ça en F1 !, réagit Stoffel Vandoorne. Soit ça peut très bien se passer, soit ça peut... très mal se passer. Je pense que tout le monde s'attendait à voir de grandes choses de la part de Nyck, mais la voiture n'était pas performante du tout. Du coup, c'est très difficile de se faire remarquer. Malheureusement, il a connu une période très difficile, et on sait aussi comment ça se passe dans le clan Red Bull : ça se passe souvent comme ça. Mais Nyck, ça reste un super gars, et je pense qu'il retrouvera autre chose dans le sport automobile."