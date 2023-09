Stoffel Vandoorne, 7e pour ses débuts en Hypercar avec Peugeot : "Un très bon double relais, l'objectif était de bien remplacer Nico Müller"

Pour son retour en WEC et sa grande première en Hypercar, Stoffel Vandoorne et ses coéquipiers, Loïc Duval et Gustavo Menezes, ont mené la Peugeot 9X8 #94 à la septième place des 6 Heures de Fuji, avant-dernière épreuve de la saison 2023 du Championnat du Monde d'Endurance.

Le pilote belge, qui remplaçait le Suisse Nico Müller, blessé, dans l'une des deux Lionnes au départ, a roulé pendant deux heures sans connaître de problème particulier.

"On a réalisé une assez bonne course, on a tout fait correctement : de bons relais, de bons arrêts aux stands, de bonnes décisions de la part de l'équipe, dévoile Stoffel Vandoorne. On n'a pas fait d'erreurs, on n'aurait pas pu faire beaucoup mieux. Il nous manquait juste un peu de performance globale, essentiellement dans les virages lents, pour aller se battre avec Toyota, Ferrari et quelques Porsche. En pneus neufs, ça va encore, mais dès qu'ils commencent à s'user, on perd pas mal de traction et de motricité, et c'est là que ça devient plus compliqué pour nous. C'est pareil avec la gestion du trafic : plus les pneus s'usent - surtout lors du deuxième relais -, plus on perd de temps."

"Je suis satisfait de mon week-end, je me suis très rapidement mis dans le rythme, je me sentais bien dans la voiture et il n'y a pas eu de surprises, reprend l'habituel pilote de réserve de la Peugeot 9X8. J'ai fait un très bon double relais, je ne pense pas que j'aurais pu en faire beaucoup plus. Je n'ai pas commis d'erreurs, de ce côté, je peux donc être satisfait. L'objectif, c'était de faire du bon boulot pour remplacer Nico Müller et d'être un bon remplaçant. Tout s'est fait assez naturellement, je n'ai eu aucune difficulté à gérer le trafic par exemple. J'aimerais revenir en WEC, surtout avec tous ces constructeurs. Le championnat devient très chouette avec énormément de voitures dans la même catégorie. Et puis, Le Mans reste une course unique, disputer les 24H avec un constructeur cela reste une des meilleures choses à accomplir en sport automobile."