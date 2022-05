"Stoemp, pèkèt ... et des rawettes" a démarré sa 1ère émission, nouvelle formule, ce lundi 2 mai !

C’est ce lundi soir dans les studios de Liège que l'émission "Stoemp, pèkèt ... et des rawettes" a inauguré sa nouvelle formule présentée par Fanny Rochez.

Cette semaine, Fanny Rochez était entourée de Guy Ribant pour le bruxellois, David Greuse pour la région du centre, Martin Charlier pour la région de Verviers et le jeune tiktokeur et humoriste, Louis Dechange, pour la région de Liège ! Tous ont mis à l’honneur leur terroir et leur dialecte.

Sans oublier une note montoise et boraine avec le Chef, Jean-Philippe Watteyne, comme invité !

Au programme : du folklore, de la bonne humeur, des fous rires, un blind test en wallon et bien sûr toute la richesse et la saveur de nos belles langues régionales. L’équipe a pris un véritable plaisir durant ces deux heures d'émission en direct !

A voir et revoir sur Auvio !