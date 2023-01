Stoemp fait sa rentrée ce lundi 9 janvier 2023 à 20H00 sur Vivacité et sur Auvio !

L'émission qui nous parle, qui nous touche, qui nous replonge en enfance mais surtout, où l'on apprend en s'amusant !

C'est "Stoemp, pèkèt ... et des rawettes" qui a ce petit plus en nous renvoyant directement à nos racines, notre terroir, nos souvenirs. Notre madeleine de Proust du lundi soir en direct des studios de Liège avec aux commandes Véronique Adam, journaliste-éditrice et présentatrice et Martin Charlier, comédien-humoriste, reprendra ce lundi 9 janvier dès 20H00 sur Vivacité et sur Auvio.

Comme chaque semaine, Véronique et Martin seront entourés d'une joyeuse bande de chroniqueurs ! Un moment à la fois culturel, divertissant et musical !

Nous retrouverons notamment le "Contrôle à l’aveûle", tant attendu par les auditeurs et téléspectateurs et pour lequel, Martin est redoutable ainsi que la "Chanson-défi" !!! C'est Joe Dassin qui sera à l'honneur ce lundi !

Le succès est donc toujours au rendez-vous le lundi soir grâce à une équipe hyper motivée qui met à l'honneur nos belles langues régionales !

Alors, rendez-vous dès 20H00 ce lundi 9 janvier sur Vivacité et sur Auvio ! Sans oublier de nous suivre sur notre page facebook !