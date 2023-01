Stockholm secouée par une nouvelle vague de règlements de compte sanglants

Selon la police, les auteurs sont de plus en plus jeunes afin d'éviter des lourdes peines en cas d'arrestation. Selon Hanna Paradis, commandante au sein de la police de Stockholm, la moitié des suspects arrêtés ont moins de 18 ans, et 75% moins de 20.

En Suède, 388 fusillades ont eu lieu en 2022, avec un nombre record de 61 morts, contre 45 en 2021, selon les statistiques officielles de la police. Le pays est désormais dans le peloton de tête en Europe pour les tués par balles par million d'habitants. Selon un rapport du Conseil national de prévention du crime (Bra) de 2021, parmi 22 pays européens disposant de statistiques comparables, la Suède est numéro 2 derrière la Croatie pour les tués par armes à feu, et le pays avec la plus forte progression en une décennie.