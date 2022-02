Sting vend tout son catalogue à son tour

L’artiste a vendu toutes ses compositions à Universal Music pour un montant estimé à 250 millions de dollars.

Il s’agit en fait de tous ses titres solo, comme ‘Shape Of My Heart’, ‘Fields Of Gold’et ‘Englishman In New York', mais aussi des titres qu’il a écrit pour Police comme ‘Roxanne’, ‘Every Breath You Take’et ‘Every Little Thing She Does Is Magic’.

"Je suis très heureux que Jody (Gerson, CEO d’Universal Music Publishing Group) et toute l’équipe s’occupe de mon catalogue", a expliqué Sting.

"Il est absolument essentiel pour moi que l’ensemble de mon travail ait un endroit où il est valorisé et respecté – non seulement pour partager avec les fans de longue date, mais aussi pour présenter mes chansons à de nouveaux publics, musiciens et générations."

"Tout au long de ma carrière, j’ai entretenu une relation longue et fructueuse avec UMG en tant que partenaire de mon label, il m’a donc semblé naturel de tout unir dans une maison de confiance, tandis que je retourne en studio, prêt pour le prochain chapitre."

De son côté, Jody Gerson a expliqué : "Il y a tant de souvenirs de ma jeunesse qui sont liés aux chansons écrites par Sting, que ça soit quand j’ai vu Police à Philadelphia, ou bien en écoutant ses albums à la radio… Je n’aurais jamais imaginé un jour diriger une société gardienne de l’héritage des chansons de Sting. Nous avons hâte ici dans l’équipe d’honorer et de respecter sa musique."

Sting suit donc la tendance actuelle qu’ont les artistes de vendre leurs catalogues, comme George Michael, Motley Crue, Tina Turner, ZZ Top, Bruce Springsteen, James Brown, Neil Young, Lindsey Buckingham, Mick Fleetwood, Stevie Nicks, les Beach Boys, Bob Dylan, les Red Hot Chili Peppers et David Crosby.