Sting : "pour être dans un groupe, il faut être jeune!"

MOJO (via Tone Deaf ), que Sting a expliqué que "les groupes sont une histoire de gang d'adolescents". C'est dans une nouvelle interview avecMOJO

"Je ne pense pas qu'un homme adulte a sa place dans un groupe, à vrai dire. Un groupe, c'est pour les ados. Qui voudrait être dans un gang d'ados à 70 ans? Ca vous empêche d'évoluer."

"Vous devez respecter les règles du groupe. Et j'ai beau adorer les Rolling Stones et AC/DC, c'est difficile de voir une évolution dans leur musique."

Sting avoue toutefois que, étant le frontman de The Police entre 26 et 32 ans, il était lui-même un adulte dans un groupe. Il avait ensuite débuté sa carrière solo en 1985 avec l'album solo The Dream of the Blue Turtles.