Sting met en garde contre l’intelligence artificielle

"Les éléments constitutifs de la musique appartiennent aux êtres humains".

C’est en ces termes que Sting s’est entretenu avec la BBC au sujet de l’essor croissant de l’écriture de chansons par l’Intelligence Artificielle (IA) et a expliqué qu’il pensait que celle-ci ne pourrait jamais reproduire les chansons écrites par les humains.

"C’est une bataille que nous devrons tous mener dans les années à venir : Défendre notre capital humain contre l’IA". L’artiste, qui se produit chez nous en novembre, a ajouté que l’innovation technologique ne l’impressionne pas du tout, la comparant à la façon dont il regarde un film en images de synthèse : "Je m’ennuie immédiatement lorsque je vois une image générée par ordinateur", a-t-il ajouté. "J’imagine que je ressentirai la même chose à propos de l’IA qui fait de la musique… Peut-être que pour la musique électronique de danse, cela fonctionne. Mais pour les chansons, vous savez, qui expriment des émotions, je ne pense pas que cela m’émouvra".

Cette déclaration de Sting intervient la même semaine que le lancement par Spotify de son AI DJ au Royaume-Uni et en Irlande, qui reconnaît les habitudes d’écoute des utilisateurs et leur suggère de nouvelles chansons grâce à l’intelligence artificielle. Le concept a été annoncé pour la première fois par Spotify en février, lorsqu’elle a dévoilé sa fonction DJ, et l’a décrite comme un "guide IA personnalisé qui vous connaît si bien, vous et vos goûts musicaux, qu’il peut choisir ce qu’il faut jouer pour vous".