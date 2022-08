Sting – L’électron libre en TV sur La Trois

Sting est un paradoxe unique et révolutionnaire dans le monde de la musique : derrière la rock star mondiale se cache un intellectuel incompris et tourmenté, un homme libre et fragile qui utilise son art pour exprimer ses pensées intérieures et mener les batailles qui sont importantes pour lui.

À la fois superstar du rock et poète pointu, l’auteur de succès populaires et fin connaisseur de William Shakespeare et Carl Jung est un multimillionnaire qui participe régulièrement à des causes sociales et un homme d’une simplicité désarmante qui défend la forêt amazonienne : Sting est une énigme, une espèce rare.

Au cours d’une carrière de près de 40 ans, le Britannique aura vendu plus de 100 millions de disques, remporté 16 Grammy Awards, une étoile sur le Hollywood Walk of Fame et est entré, en tant que chanteur et bassiste de The Police, au Rock and Roll Hall of Fame.

Pourtant, ce succès international n’a jamais été son Saint Graal. Quel est alors le véritable moteur de sa carrière ? Comment un " nerd ", un homme discret et écorché – facettes de sa personnalité que beaucoup ignorent – est-il devenu une star si populaire ? À quoi et à qui doit-il son succès ?

Aujourd’hui, à travers ce film, nous découvrons les nombreux visages de Sting et tentons d’expliquer cette complexité et ces paradoxes méconnus qui sous-tendent tout son travail et sa carrière. Ce film propose ici de sonder ce " mystère Sting " grâce à une interview exclusive avec l’artiste et à travers l’œil vigilant de sa famille, ceux qui l’entourent depuis tant d’années et d’arriver à le connaître en profondeur et en complexité.